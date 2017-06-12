Tutti pazzi per Bernardeschi: ora si fa sotto anche il Manchester United

L'indiscrezione lanciata da Sport Bild getta ulteriori ombre sl futuro del numero 10 della Fiorentina

La Bernardeschi-mania sta già impazzando ed oltre alle pretendenti che da tempo sono uscite allo scoperto, come la Juventus - pronta a mettere sul piatto la bellezza di 40 milioni di euro - e l'Inter di Luciano Spalletti, anche diversi club stranieri si stanno facendo sotto per assicurarsi le prestazione del talento di Carrara. Se di Chelsea e Bayern Monaco si è già parlato nei giorni scorsi, oggi emerge invece il nome di un'altra squadra prestigiosa, ossia il Manchester United. Stando a quanto riportato da Sport Bild, infatti, pare che anche gli inglesi abbiano messo gli occhi sul numero 10 della Fiorentina e, di conseguenza, non sarebbe quindi da escludere un assalto dei Red Devils che a breve potrebbero tentare di aprire il dialogo con la società gigliata.