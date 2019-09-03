Tutti gli orari delle partite del girone d'andata della Fiorentina
Qui di seguito tutti gli anticipi e posticipi delle partite di Serie A del girone d'andata della Fiorentina :
3a GIORNATA
Sabato 14 settembre 2019 ore 15.00 FIORENTINA – JUVENTUS (SKY)
4a GIORNATA
Domenica 22 settembre 2019 ore 18.00 ATALANTA – FIORENTINA (SKY)
5a GIORNATA
Mercoledì 25 settembre 2019 ore 21.00 FIORENTINA – SAMPDORIA (DAZN)
6a GIORNATA
Domenica 29 settembre 2019 ore 20.45 MILAN – FIORENTINA (SKY)
7a GIORNATA
Domenica 6 ottobre 2019 ore 12.30 FIORENTINA – UDINESE (DAZN)
8a GIORNATA
Lunedì 21 ottobre 2019 ore 20.45 BRESCIA – FIORENTINA (SKY)
9a GIORNATA
Domenica 27 ottobre 2019 ore 20.45 FIORENTINA – LAZIO (SKY)
10a GIORNATA
Mercoledì 30 ottobre 2019 ore 21.00 SASSUOLO – FIORENTINA (SKY)
11a GIORNATA
Domenica 3 novembre 2019 ore 18.00 FIORENTINA – PARMA (SKY)
12a GIORNATA
Domenica 10 novembre 2019 ore 12.30 CAGLIARI – FIORENTINA (DAZN)
13a GIORNATA
Domenica 24 novembre 2019 ore 15.00 HELLAS VERONA – FIORENTINA (DAZN)
14a GIORNATA
Sabato 30 novembre 2019 ore 20.45 FIORENTINA – LECCE (DAZN)
15a GIORNATA
Domenica 8 dicembre 2019 ore 15.00 TORINO – FIORENTINA (SKY)
16a GIORNATA
Domenica 15 dicembre 2019 ore 20.45 FIORENTINA – INTER (SKY)
Tuttomercatoweb.com