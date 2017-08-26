Tutti su Babacar, richieste dalla Turchia, Inghilterra e Francia. Lui vuole restare a Firenze

Altre offerte in arrivo in casa Fiorentina per Babacar ma il centravanti continua a dire no al trasferimento

Secondo quando riporta "QS La Nazione" si parla del futuro del Khouma Babacar. L'attaccante della Fiorentina ha diverse richieste dall'estero: Inghilterra, Francia e soprattutto Turchia. Al club viola potrebbe arrivare l'offerta giusta per definire la cessione del senegalese, ma Babacar non ha nessuna intenzione accettare le offerte per il trasferimento. Un no categorico, almeno per quanto riguarda le squadre che fino ad oggi si sono fatte avanti.