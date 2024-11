Tutti al Viola Park oggi ma senza Nazionali. Gudmundsson tra Como e Paphos

Dopo una settimana di riposo (nella quale i calciatori hanno comunque dovuto sostenere almeno tre sedute di allenamento individuale) la Fiorentina oggi si ritroverà al Viola Park per ricominciare con la preparazione in vista della ripresa del campionato. Como ancora lontano sette giorni, nelle prime sedute della settimana ci sarà modo di lavorare su aspetti generali, con l’approssimarsi al match lo staff di Palladino entrerà più nel dettaglio della sfida del ‘Sinigaglia’.

Gruppo ancora orfano di alcuni nazionali, anche se già oggi rientreranno a Firenze calciatori come Kean e Comuzzo. Alla spicciolata si rivedranno gli altri. Prima Pongracic (la sua condizione è tutta da verificare), poi Robin Gosens. L’ultimo a rientrare sarà senza dubbio Domilson Dodo, impegnato mercoledì notte con il Brasile contro l’Uruguay. Dovrebbe poter essere a disposizione per l’allenamento di venerdì.

Capitolo infortunati. Raffaele Palladino si farà già da oggi un’idea precisa sul recupero di Albert Gudmundsson, che ha ripreso a correre e non vede l’ora di tornare a disposizione. Il suo rientro oscilla tra Como e Paphos per poi essere al top contro l’Inter. Edoardo Bove sta bene, così come Danilo Cataldi, che ormai ha smaltito il suo infortunio. Richardson invece ha iniziato le terapie per la lesione di secondo grado al soleo, ma per rivederlo in campo occorrerà almeno un mese e mezzo se tutto procederà per il verso giusto. Lo scrive La Nazione.