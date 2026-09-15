TS: "Vanoli, la Coppa Italia per confermare la svolta e costruire la nuova Fiorentina"

Dopo il successo di Venezia, Vanoli vuole continuità

È bastata una settimana per cambiare il clima intorno alla Fiorentina. Dopo tre sconfitte consecutive e l’esonero di Grosso, il ritorno di Paolo Vanoli ha dato subito una risposta importante: il 4-2 ottenuto a Venezia ha restituito entusiasmo e fiducia all’ambiente. Ora il tecnico è chiamato a dare continuità alla reazione mostrata in Laguna nella sfida di Coppa Italia contro il Pisa.

La partita potrebbe rappresentare anche un’occasione per gestire le energie in vista del prossimo impegno contro il Napoli. Sono infatti attesi diversi cambi nell’undici titolare: Christensen potrebbe prendere il posto di De Gea, mentre Pongracic è candidato a sostituire Dragusin. A centrocampo potrebbe ritrovare spazio Brescianini. In attacco, invece, Pellegrino sembra favorito su Beto, con Mastantuono pronto a essere confermato dopo la splendida tripletta realizzata a Venezia.

Vanoli non ha intenzione di fare calcoli e considera la Coppa Italia un obiettivo da affrontare con la massima serietà. A maggior ragione contro il Pisa, in una sfida che assume un significato particolare anche per la rivalità tra le due squadre.

Al di là del risultato, però, il tecnico guarda alla costruzione della nuova Fiorentina. La rosa, profondamente rinnovata durante l’estate, dispone di qualità e talento, ma deve ancora trasformarsi in una squadra compatta e riconoscibile. Per Vanoli non bastano i singoli: servono sacrificio, identità e spirito di gruppo.

L’allenatore ha così parlato di una “pagina bianca” ancora tutta da scrivere, chiedendo fiducia nel progetto e garantendo massimo impegno, dedizione e disponibilità da parte sua e della squadra.