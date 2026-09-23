TS: "Dopo l’era Messi, l’Argentina si aggrappa a Mastantuono: Scaloni lancia il nuovo gioiello viola"

Per il classe 2007 è già tempo di prendersi l'Argentina.

Come riporta Tuttosport, il classe 2007 della Fiorentina Franco Mastantuono è pronto a raccogliere un testimone pesantissimo in Nazionale argentina. Convocato dal CT Scaloni per la sfida del 6 ottobre al Monumental contro il Benin — gara che segnerà l'addio di Lionel Messi alla Selección —, il giovane talento gigliato punta a ritagliarsi uno spazio importante nel nuovo corso argentino.

Esordiente da record con l'Albiceleste a soli 17 anni e 296 giorni, Mastantuono ha recentemente strappato un primato proprio alla Pulce: con la tripletta rifilata al Venezia è diventato il più giovane argentino di sempre a segnare tre gol in una singola partita nei primi cinque campionati europei.

A Firenze, dopo un'esperienza non del tutto decollata al Real Madrid, il fantino argentino ha collezionato sette presenze conquistando subito i tifosi viola. Per compiere il definitivo salto di qualità gli manca ora una maggiore continuità sotto porta, come confermato dalle tante occasioni create ma non concretizzate contro il Napoli.

La convocazione Oltreoceano porta però con sé un'insidia tattica per la Fiorentina: atteso a Firenze solo il 7 ottobre, Mastantuono sarà l'ultimo dei nazionali a rientrare, a soli tre giorni dalla trasferta di campionato contro il Genoa. Nel frattempo, Paolo Vanoli prosegue la preparazione al Viola Park e punta all'amichevole celebrativa di domenica contro il Signa, avversario dello storico esordio gigliato.