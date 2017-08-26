Tripletta di Dybala. La Juve sbanca a Marassi, da 0-2 a 4-2. Ancora 90 minuti di panchina per Bernardeschi

Ancora un'altra vittoria per la Juventus che vince in rimonta su un campo difficile come quello di Marassi contro il Genoa di Juric

Secondo successo in altrettante gare di campionato per gli uomini di Allegri che hanno battuto il Genoa dopo una super rimonta. Sotto di due gol dopo sette minuti a causa della sfortunata autorete di Pjanic dopo 19 secondi e al rigore trasformato da Galabinov al 7′ (concesso dal VAR, ma azione viziata dal fuorigioco dello stesso attaccante rossoblù), i campioni d’Italia in carica hanno ribaltato il match con la tripletta di uno strepitoso Paulo Dybala e la rete del momentaneo 2-3 realizzata al 62′ da Cuadrado. I bianconeri volano così in testa alla classifica a punteggio pieno, in attesa di tutte le altre gare.

GENOA-JUVENTUS 2-4

Genoa (3-4-3): Perin; Biraschi, Gentiletti, Rossettini; Lazovic, Bertolacci, Veloso, Laxalt; Pandev (33′ st Lapadula), Galabinov (27′ st Centurion), Taarabt (6′ st Palladino). All.: Juric

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner (29′ st Barzagli), Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Pjanic (36′ st Bentancur), Khedira (13′ st Matuidi); Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri

Arbitro: Banti

Marcatori: 1′ aut. Pjanic (J), 7′ rig. Galabinov (G), 14′ e 49′ rig. Dybala (J), 17′ st Cuadrado (J), 45’+3′ st Dybala (J)

Ammoniti: Lichtsteiner, Pjanic, Cuadrado (J), Biraschi, Gentiletti, Lazovic, Laxalt (G)