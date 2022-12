Trionfo di Daniele Orsato al Mondiale: è il miglior arbitro di Qatar22. Vinto il Premio Campanati

Daniele Orsato è stato nominato miglior arbitro dei Campionati del Mondo 2022. Il fischietto italiano ha diretto tre partite della Coppa del Mondo: Qatar-Ecuador, Argentina-Messico e la semifinale Argentina-Croazia. Il direttore di gara italiano ha vinto la quinta edizione del Premio Internazionale Giulio Campanati, facendo suo il riconoscimento che viene dato ai migliori direttori di gara di Mondiali ed Europei. Orsato diventa così il secondo arbitro italiano a a riuscire a far suo l’ambito riconoscimento. In passato ci era riuscito in due occasioni Nicola Rizzoli, che è stato eletto miglior arbitro dei Mondiali del 2014 e degli Europei del 2016.