Trevisani non ha dubbi: ”Per la Juventus il profilo ideale sarebbe uno come Italiano”

Menzione ed elogio a Riccardo Trevisani per Vincenzo Italiano. Il noto opinionista, intervenuto nel consueto appuntamento con ”Fontana Di Trevi” in onda sui canali di Cronache di Spogliatoio, ha dipinto il tecnico della viola come il profilo ideale per ricostruire il progetto tecnico della Juventus nel post Allegri Bis:

”Non è l’Allegri attuale l’uomo che serve alla Juve attuale. Alla Juve attuale, lasciando stare De Zerbi che temo non tornerà in Italia prima di avere i capelli bianchi, servirebbe uno come Italiano, qualcuno in grado di rischiare anche una rivoluzione culturale alla Juventus, ovviamente a patto che la società glielo faccia fare.”

ACCORDO PER IL RINNOVO DI NICO GONZALEZ