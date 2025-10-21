Trevisani duro: “La Fiorentina fa pietà, gioca male e non ha idee. Pioli ha più colpe di Pradè”

Il noto telecronista Riccardo Trevisani ha parlato della situazione della Fiorentina a “Fontana di Trevi” su Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:

“La Fiorentina fa pietà, gioca male e non ha un’idea. La Fiorentina sta facendo male, analizziamo le colpe di Pradè, la Fiorentina vale 3 punti in 7 partite? No, questo vuol dire che c’è chi sta facendo peggio. Per me è una squadra che può fare 60/65 punti come l’anno scorso e fare una bella Conference. Chi fa peggio è Pioli. Non sta facendo bene, non sta cambiando sistema di gioco e sta rimanendo aggrappato alle sue idee senza andare incontro a quello che dice il campo.

Con una punta sola se c’è una squadra che fa fatica a fare un tiro in porta non va bene. Mettici Piccoli accanto a Kean, mettici Dzeko, inventati qualcosa. Io farei giocare Gudmundsson mezzala nel 3-5-2 con 2 punte, lo faceva al Genoa. Qui va tutto male perché continui a fare le stesse cose? Perché nelle difficoltà tutti dietro e ci abbracciamo, ma sei ultimo. Se le cose non vanno bene continuare a tirare dritto è sbagliato. L’anno scorso faceva 4-4-2 con Bove esterno, se un allenatore lavora la trova a soluzione. L’ha fatto Spalletti con Naingolan, lo può fare Pioli con Fazzini.

Il problema della Fiorentina non sono i tifosi, è una squadra allenata male e costruita peggio. Ma quando le cose non vanno un ambiente ostile non aiuta. Perché c’era lo stesso clima con Italiano e Palladino con 3 finali e 65 punti. Ilicic ha detto le stesse cose.

A Pradè vanno imputati un difensore forte e un centrocampista con caratteristiche difensive. So tutti centrocampisti uguali, l’unico un po’ diverso è Fazzini. Manca un Totem lì nel mezzo. Cataldi e Bove avevano dato un equilibrio che oggi la Fiorentina non ha. Il lavoro se tu lo trinci non ottieni mai nulla. Se cacci via Pioli gli devi dare 18 milioni. Pradè anche se va via non risolvi la stagione, non scende lui in campo. Il loro problema è che devono sistemare la Fiorentina oggi.”