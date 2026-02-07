Trasferte vietate ai tifosi della Fiorentina, arriva il ricorso al TAR. L'udienza il 17 febbraio

Le due Associazioni di tifosi viola hanno presentato il ricorso

Il Ministero dell'Interno ha vietato le trasferte ai tifosi della Fiorentina dopo gli scontri in A1 tra gli ultras viola e quelli della Roma. Oggi è arrivata una nota delle due associazioni di tifosi gigliati, ecco il testo: "L'Associazione Tifosi Fiorentini e l'Associazione Centro Coordinamento Viola Club - tramite gli avv.ti Giovanni Adami, Simone Bonaldi e Daniele Labbate - hanno proposto ricorso al T.A.R. Lazio contro il provvedimento con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto la chiusura del settore ospiti fino al termine del campionato per i tifosi della Fiorentina. L'udienza si terrà il 17 febbraio".