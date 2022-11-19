Tragedia nel Valdarno. Si sente male durante l'allenamento e muore a 16 anni ragazzo del Laterina

Tragedia successa nel Valdarno, un giovane calciatore si sente male durante l'allenamento e muore. Inutili i tempestivi soccorsi

Mouhssine Oussama, 16 anni, viveva in una frazione del comune di Montevarchi ed era centrocampista presso il reparto Junior dell’Arno Castiglioni Laterina, la squadra di Laterina e Castiglion Fibocchi. Nella serata di ieri, giovedì 17 novembre 2022, il 16enne stava svolgendo una sessione di allenamento quando è stato colto da un malore inmprovviso e si è accasciato a terra privo di sensi.

I soccorsi sono stati immediati e, nonostante il rapido trasporto in ospedale in giovane non ce l’ha fatta. L’autorità giudiziaria non ha ancora conseganto la salma ai familiari in quanto si sta valutando se effettuare o meno un’autopsia per accertare le cause del decesso.

Sono sconvolti i suoi compagni di squadra che hanno dovuto assistere impotenti alla scena della morte di Mouhssime. Anche lo staff e la società tutta sono profondamente addolorati per quello che è accaduto. Lo riporta notizie.it

IL RITORNO DI NICO GONZALEZ A FIRENZE

https://www.labaroviola.com/nico-gonzalez-torna-a-firenze-dopo-aver-perso-i-mondiali-ai-giornalisti-confida-sto-male/193091/