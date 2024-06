Tragedia in Inghilterra, è morto a 26 anni Matjia Sarkic 26enne portiere del Millwall a causa di un malore

Lutto nel mondo del calcio. Matija Sarkic è scomparso ad appena 26 anni. Una tragica notizia che ha colpito il calcio montenegrino. Appena dieci giorni fa, infatti, il portiere del Millwall aveva giocato in amichevole contro il Belgio È scomparso prematuramente Matijia Sarkic. Il portiere del Millwall è stato trovato senza vita in un appartamento di Budva. A nulla è servito l’intervento dei sanitari, che hanno constatato il decesso nelle prime ore di sabato 15 giugno. Dalle prime indiscrezioni, il portiere sarebbe stato colpito da un malore improvviso. Appena dieci giorni fa, Sarkic aveva giocato titolare l’amichevole persa dal Montenegro contro il Belgio. Ecco la nota del club inglese: “Il Millwall Football Club è completamente devastato nell’annunciare che Matija Sarkic è morto all’età di 26 anni. Sarkic, il portiere numero uno dei ‘Lions’, ha collezionato 33 presenze con il club da quando è arrivato dal Wolverhampton nell’agosto 2023. Nazionale montenegrino, Matija ha rappresentato con orgoglio il suo paese in numerose occasioni”. Lo scrive Di Marzio sul suo sito

