Tragedia in casa Inter: il portiere Martinez investe un anziano in carrozzina, l'uomo è morto sul posto

Tragico incidente a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile: Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, ha investito con la sua auto un 81enne su carrozzina elettrica, che secondo le prime ricostruzioni...

Tragico incidente a Fenegrò, vicino ad Appiano Gentile: Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, ha investito con la sua auto un 81enne su carrozzina elettrica, che secondo le prime ricostruzioni ha avuto un malore e ha invaso la corsia opposta, causandone la morte. Sul luogo sono accorsi elisoccorso, ambulanza e carabinieri. Martinez si è fermato per prestare soccorso mentre i sanitari accorsi hanno tentato invano la rianimazione: l’anziano è deceduto sul posto. Lo riporta Sportmediaset