Tragedia Astori: rinviata a data da destinarsi Udinese-Fiorentina

È arrivata da pochi minuti la notizia: Davide Astori ci ha lasciato, è scomparso nella notte. Da pochi minuti l’ufficialità per il rinvio della partita tra Udinese e Fiorentina. Probabile anche il rin...

A cura di Redazione Labaroviola 04 marzo 2018 11:55

Firenze, stadio Artemio Franchi, 30.12.2017, Fiorentina-Milan, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Astori

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