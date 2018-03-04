Tragedia Astori: rinviata a data da destinarsi Udinese-Fiorentina
È arrivata da pochi minuti la notizia: Davide Astori ci ha lasciato, è scomparso nella notte. Da pochi minuti l’ufficialità per il rinvio della partita tra Udinese e Fiorentina. Probabile anche il rin...
A cura di Redazione Labaroviola
04 marzo 2018 11:55
È arrivata da pochi minuti la notizia: Davide Astori ci ha lasciato, è scomparso nella notte. Da pochi minuti l’ufficialità per il rinvio della partita tra Udinese e Fiorentina. Probabile anche il rinvio di tutte le partite specie anche per il Cagliari che è in campo Marassi con il Genoa. Si parla di un arresto cardiocircolatorio nella notte. È scomparso nella sua camera d’albergo...