Tra gli ultras juventini indagati per violenza privata c'è anche un 50enne di Firenze

Anche Firenze e Massa sono coinvolte nella maxi-operazione scattata a Torino nei confronti degli ultras della Juventus. Secondo quanto scrive sul suo sito online La Nazione, tra i 25 indagati per viol...

Anche Firenze e Massa sono coinvolte nella maxi-operazione scattata a Torino nei confronti degli ultras della Juventus. Secondo quanto scrive sul suo sito online La Nazione, tra i 25 indagati per violenza privata c'è anche un 50enne residente a Firenze e capo di un tifo organizzato toscano. Nella sua abitazione sono state trovate tessere del tifoso scadute e degli abbonamenti. A Massa invece dei tifosi hanno subito delle prepotenze da questi tifosi della curva juventina. Gli ultrà bianconeri mettevano in atto cori contro Fiorentina, Napoli e Torino ed attraverso le sanzioni previste per cori razziali, gli ultrà costringevano la società bianconera a cedere più biglietti.