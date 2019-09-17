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Tra gli ultras juventini indagati per violenza privata c'è anche un 50enne di Firenze

Anche Firenze e Massa sono coinvolte nella maxi-operazione scattata a Torino nei confronti degli ultras della Juventus. Secondo quanto scrive sul suo sito online La Nazione, tra i 25 indagati per viol...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
17 settembre 2019 11:20
Tra gli ultras juventini indagati per violenza privata c'è anche un 50enne di Firenze - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Anche Firenze e Massa sono coinvolte nella maxi-operazione scattata a Torino nei confronti degli ultras della Juventus. Secondo quanto scrive sul suo sito online La Nazione, tra i 25 indagati per violenza privata c'è anche un 50enne residente a Firenze e capo di un tifo organizzato toscano. Nella sua abitazione sono state trovate tessere del tifoso scadute e degli abbonamenti. A Massa invece dei tifosi hanno subito delle prepotenze da questi tifosi della curva juventina. Gli ultrà bianconeri mettevano in atto cori contro Fiorentina, Napoli e Torino ed attraverso le sanzioni previste per cori razziali, gli ultrà costringevano la società bianconera a cedere più biglietti.

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