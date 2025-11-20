Tosto: “Escludo la Fiorentina dalla lotta salvezza. Vanoli si ispira a Conte. Sicuro che farà bene”

L’ex difensore di Fiorentina e Piacenza Vittorio Tosto è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva soffermandosi sulla lotta salvezza, da cui ha escluso proprio la formazione di Vanoli. Queste le sue parole: “La Fiorentina è nei bassifondi della classifica ma ha tutti i mezzi per venirne fuori. Come organico e blasone non è una squadra che può lottare per salvarsi in Serie A. Ritengo che i viola non faranno parte della lotta salvezza, così come il Genoa, nonostante la Fiorentina sia ultima ed il Grifone penultimo. Il numero delle squadre in lotta per non retrocedere si è ridotta a 3-4 squadre, considerando che Udinese, Cagliari, Cremonese, così come il Como, non sono neanche da prendere in considerazione”.

Come vedi Vanoli allenatore della Fiorentina?: “È la scelta giusta per la Fiorentina. Lo conosco bene e l’ho visto lavorare molte volte dai tempi delle nazionali giovanili. L’ho vissuto da vicino a Venezia, è un allenatore con grinta, gioco moderno, con uno stile facilmente riconoscibile e che si ispira ad Antonio Conte, avendo lavorato con lui. Ha le caratteristiche per allenare in una piazza come Firenze, poi sono i risultati che lo diranno”.