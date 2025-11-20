20 Novembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 21:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Tosto: “Escludo la Fiorentina dalla lotta salvezza. Vanoli si ispira a Conte. Sicuro che farà bene”

News

Tosto: “Escludo la Fiorentina dalla lotta salvezza. Vanoli si ispira a Conte. Sicuro che farà bene”

Redazione

20 Novembre · 19:21

Aggiornamento: 20 Novembre 2025 · 19:21

TAG:

FiorentinaVanoli

Condividi:

di

"Vanoli è la scelta giusta per la Fiorentina. Lo conosco bene e l’ho visto lavorare molte volte dai tempi delle nazionali giovanili"

L’ex difensore di Fiorentina e Piacenza Vittorio Tosto è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva soffermandosi sulla lotta salvezza, da cui ha escluso proprio la formazione di Vanoli. Queste le sue parole: “La Fiorentina è nei bassifondi della classifica ma ha tutti i mezzi per venirne fuori. Come organico e blasone non è una squadra che può lottare per salvarsi in Serie A. Ritengo che i viola non faranno parte della lotta salvezza, così come il Genoa, nonostante la Fiorentina sia ultima ed il Grifone penultimo. Il numero delle squadre in lotta per non retrocedere si è ridotta a 3-4 squadre, considerando che Udinese, Cagliari, Cremonese, così come il Como, non sono neanche da prendere in considerazione”.

Come vedi Vanoli allenatore della Fiorentina?: “È la scelta giusta per la Fiorentina. Lo conosco bene e l’ho visto lavorare molte volte dai tempi delle nazionali giovanili. L’ho vissuto da vicino a Venezia, è un allenatore con grinta, gioco moderno, con uno stile facilmente riconoscibile e che si ispira ad Antonio Conte, avendo lavorato con lui. Ha le caratteristiche per allenare in una piazza come Firenze, poi sono i risultati che lo diranno”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio