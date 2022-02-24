Torreira e Piatek, servono 30 milioni per il doppio sì. La Fiorentina è già al lavoro per riscattarli
Non sembra che ci siano difficoltà nel riscatto dei due calciatori che stanno facendo molto bene alla Fiorentina
Ci vorranno 30 milioni in contanti per formalizzare la doppia operazione. Un cifra importante, senza dubbio, ma che permetterà alla Fiorentina di confermare in rosa due elementi che sono finiti al centro del gruppo di Italiano a suon di belle giocate, gol, personalità e un potenziale di miglioramento intrigante.
Difficoltà nelle due trattative? Oggettivamente sembra di no, anche se al tavolo di Torreira l’Arsenal si presenterà un po’ con il broncio per l’esito (negativo) dell’operazione Vlahovic. Gli inglesi volevano Dusan, ma Dusan non voleva loro, questo il punto che la Fiorentina evidenzierà per far capire all’Arsenal che l’affare Torreira è una cosa e lo strappo di Vlahovic era un’altra. Diverso il discorso che si farà parlando con l’Hertha Berlino, dove la Fiorentina punterà a ridurre un po’ il prezzo di 15 milioni di euro contando (forte) sulla volontà di Piatek che di tornare in Germania proprio non vuole sapere o magari facendosi vedere più propensa al rinnovo del prestito (con rinvio di un anno dell’esborso di 15 milioni). Mossa, quest’ultima, che potrebbe magari convincere il club tedesco ad abbassare le pretese per l’attaccante per incassare tutto (anche se meno di 15 milioni) e subito ed evitare di rinviare ogni tipo di discorso al ’lontanissimo’ 2023. Lo scrive La Nazione.
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