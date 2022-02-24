Torreira e Piatek, servono 30 milioni per il doppio sì. La Fiorentina è già al lavoro per riscattarli

Non sembra che ci siano difficoltà nel riscatto dei due calciatori che stanno facendo molto bene alla Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola 24 febbraio 2022 09:00

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