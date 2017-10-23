Il Toro verso la trasferta di torino: quattro giocatori lavorano ancora a parte
sessione di scarico per i calciatori reduci dalla partita di ieri pomeriggio contro la Roma, allenamento tecnico-tattico per tutti gli altri
A cura di Redazione Labaroviola
23 ottobre 2017 16:51
Ripresa della preparazione per il Torino al Filadelfia con doppio programma di lavoro: sessione di scarico per i calciatori reduci dalla partita di ieri pomeriggio contro la Roma, allenamento tecnico-tattico per tutti gli altri elementi a disposizione. Lavoro personalizzato, ciascuno secondo la propria tabella di recupero, per Ansaldi, Belotti, Lyanco e Obi.
A riportarlo è il sito ufficiale del club.