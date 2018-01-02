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Torneo dei Gironi a Coverciano: il ct convoca tre giovani viola. Chance per Ferrarini, Ghidotti e Meli...

E' tutto pronto per il Torneo dei Gironi, in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 6 all’8 gennaio 2018. E, per l'occasione, il ct Daniele Franceschini ha convocato alcuni giocatori t...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
02 gennaio 2018 17:32
Torneo dei Gironi a Coverciano: il ct convoca tre giovani viola. Chance per Ferrarini, Ghidotti e Meli... -
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E' tutto pronto per il Torneo dei Gironi, in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 6 all’8 gennaio 2018. E, per l'occasione, il ct Daniele Franceschini ha convocato alcuni giocatori tra cui tre della Fiorentina: si tratta, nello specifico, dei giovani  Gabriele Ferrarini, Simone Ghidotti e Marco Meli. Per loro, una vetrina importante per mettersi in mostra davanti agli occhi di decine di addetti ai lavori.

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