Torneo dei Gironi a Coverciano: il ct convoca tre giovani viola. Chance per Ferrarini, Ghidotti e Meli...

E' tutto pronto per il Torneo dei Gironi, in programma al Centro Tecnico Federale di Coverciano dal 6 all’8 gennaio 2018. E, per l'occasione, il ct Daniele Franceschini ha convocato alcuni giocatori t...

A cura di Redazione Labaroviola 02 gennaio 2018 17:32

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