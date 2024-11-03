Torna Kean l’indispensabile, niente turnover oggi, in campo la formazione tipo 

La Fiorentina non ha nessuna intenzione di fermarsi

Avanti tutta, con Moise Kean. La Fiorentina non ha intenzione di fermarsi e si appoggia nuovamente sulle spalle del suo bomber indispensabile. A Marassi lo 0-1 non è bastato a mascherare quanto questa squadra non possa assolutamente privarsi del centravanti se vuole continuare a volare. Senza Moise diventa tutto tremendamente più difficile e, soprattutto, diventa parecchio complicato trovare quella profondità e quel calcio in verticale che sta alla base del progetto messo in piedi da Palladino.

L'occasione è troppo ghiotta per non volare ancora più su, visto che dopo il Toro arriverà il Verona al Franchi. Per il turnover ci sarà tempo giovedì: oggi in campo la miglior formazione possibile. Oltre a Kean, torna anche Comuzzo mentre non recupera Cataldi. Niente di preoccupante, stando a quanto filtra dal Viola Park, ma abbastanza da costringerlo al secondo forfait consecutivo. Per sostituirlo le soluzioni sono tre: la conferma di Richardson dal 1', l'arretramento in mediana di Bove con la conferma di Sottil, il ritorno di Mandragora. Di certo, la Fiorentina si presenterà all'Olimpico con la legittima ambizione di dar forza ai propri sogni. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-fiorentina-prima-nei-secondi-tempi-22-punti-cosi-e-da-champions-league/275242/