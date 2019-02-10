Torino ma quale gemellaggio, insultato Vlahovic: "Zingaro di m****"

Questa mattina la Fiorentina Primavera ha giocato allo stadio Filadelfia contro il Torino. Durante la partita l’attaccante Dusan Vlahovic è stato ripetutamente insultato dai tifosi granata con cori mo...

Questa mattina la Fiorentina Primavera ha giocato allo stadio Filadelfia contro il Torino. Durante la partita l’attaccante Dusan Vlahovic è stato ripetutamente insultato dai tifosi granata con cori molto offensivi come “zingaro di m…”. Alla fine però il serbo si è preso la sua rivincita, segnando il gol vittoria ed esultando con i compagni sotto la tribuna