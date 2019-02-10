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Torino ma quale gemellaggio, insultato Vlahovic: "Zingaro di m****"

Questa mattina la Fiorentina Primavera ha giocato allo stadio Filadelfia contro il Torino. Durante la partita l’attaccante Dusan Vlahovic è stato ripetutamente insultato dai tifosi granata con cori mo...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 febbraio 2019 15:31
Torino ma quale gemellaggio, insultato Vlahovic: "Zingaro di m****" - Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 21.10.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Vlahovic
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Questa mattina la Fiorentina Primavera ha giocato allo stadio Filadelfia contro il Torino. Durante la partita l’attaccante Dusan Vlahovic è stato ripetutamente insultato dai tifosi granata con cori molto offensivi come “zingaro di m…”. Alla fine però il serbo si è preso la sua rivincita, segnando il gol vittoria ed esultando con i compagni sotto la tribuna

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