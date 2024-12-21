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Torino-Bologna, Walukiewicz sostituito per problemi respiratori: in ospedale per accertamenti

Problemi respiratori per Sebastien Walukiewicz durante il primo tempo, il difensore del Torino trasportato in ospedale

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 dicembre 2024 16:36
Torino-Bologna, Walukiewicz sostituito per problemi respiratori: in ospedale per accertamenti -
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Duranta la sfida tra Torino e Bologna, il tecnico granata Paolo Vanoli è stato costretto a sostituire il difensore Sebastien Walukiewicz al 35': il difensore polacco ha segnalato difficoltà respiratorie. Il tecnico granata lo ha sostituito con Vojvoda, che ha prontamente preso il suo posto in campo. In attesa di una diagnosi precisa dai medici, Walukiewicz è stato in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente filtra ottimismo circa le sue condizioni. A riportarlo è TMW.

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