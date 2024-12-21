Torino-Bologna, Walukiewicz sostituito per problemi respiratori: in ospedale per accertamenti

Problemi respiratori per Sebastien Walukiewicz durante il primo tempo, il difensore del Torino trasportato in ospedale

Duranta la sfida tra Torino e Bologna, il tecnico granata Paolo Vanoli è stato costretto a sostituire il difensore Sebastien Walukiewicz al 35': il difensore polacco ha segnalato difficoltà respiratorie. Il tecnico granata lo ha sostituito con Vojvoda, che ha prontamente preso il suo posto in campo. In attesa di una diagnosi precisa dai medici, Walukiewicz è stato in ospedale per ulteriori accertamenti. Fortunatamente filtra ottimismo circa le sue condizioni. A riportarlo è TMW.

Garcia: “De Laurentiis un po’ co****ne, avrei portato il Napoli in Champions. Mazzarri senza classe”

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