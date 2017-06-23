Toni e l'Hellas si separano! L'attaccante è stanco di fare da spettatore...

È vicina la fine dell'idillio fra Luca Toni e l'Hellas Verona: il centravanti romagnolo è stufo di fare da spettatore e si prospetta un addio in tempi brevi. Un divorzio che ha del clamoroso, soprattu...

A cura di Redazione Labaroviola 23 giugno 2017 13:13

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