Toni: "La Fiorentina è piena di giovani e i giovani portano entusiasmo. Lotterà per l'Europa League"

La squadra viola può arrivare tra il quinto e il sesto posto in classifica. Ma occhio alla partenza..." cosi Luca Toni al Corriere fiorentino

Luca Toni ha parlato al Corriere fiorentino, queste le sue parole:

"Ci sono squadre ovviamente più forti della Fiorentina, ma se tutto va bene, i viola possono lottare per l’Europa League, per il quinto-sesto posto insomma. Un punto di forza può essere sicuramente il fatto di aver cambiato tanto e di aver puntato molto sui giovani che, si sa, portano entusiasmo. E l’entusiasmo aiuta a fare bene. Il punto debole, per assurdo, può essere lo stesso, cioè l’aver cambiato così tanto. Rivoluzionando il gruppo, non è detto che si incastrino subito tutti i meccanismi. E allora bisogna vedere cosa succede”