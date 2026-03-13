13 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 20:26

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Toni: “Kean quando sta bene è l’attaccante italiano più forte in circolazione. Vanoli sta facendo bene”

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Toni: “Kean quando sta bene è l’attaccante italiano più forte in circolazione. Vanoli sta facendo bene”

Redazione

13 Marzo · 19:38

Aggiornamento: 13 Marzo 2026 · 19:38

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#Fiorentina

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Luca Toni a Sky Sport sulla Fiorentina

L’ex attaccante Luca Toni ha parlato della stagione della Fiorentina ai microfoni di Sky Sport, soffermandosi sul percorso della squadra e sulla crescita delle ultime settimane.
Secondo Toni, i viola hanno avuto molte difficoltà, ma nelle ultime gare si intravedono segnali diversi. “La Fiorentina era partita davvero male, ma adesso mi sembra che abbiano preso piena consapevolezza della situazione in cui si trovano. Vanoli ha lavorato bene: in alcune partite la squadra ha sofferto, ma penso che la direzione intrapresa sia quella giusta”.
Toni ha poi parlato anche dell’importanza di Moise Kean per l’attacco viola. “Quando è in condizione Kean è uno degli attaccanti italiani più forti che ci sono in circolazione. È un giocatore che può fare davvero la differenza: bisognerà capire in che condizioni arriverà ai playoff”.

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