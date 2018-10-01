Toni: "Chiesa si è tuffato, ma è giovane e dobbiamo perdonarlo. Può capitare a chiunque"

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, è intervenuto di fronte alle telecamere di Sky Sport: "Chiesa si è tuffato troppo presto, perché se magari avesse aspettato qualch...

A cura di Redazione Labaroviola 01 ottobre 2018 12:59

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