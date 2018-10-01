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Toni: "Chiesa si è tuffato, ma è giovane e dobbiamo perdonarlo. Può capitare a chiunque"

Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, è intervenuto di fronte alle telecamere di Sky Sport: "Chiesa si è tuffato troppo presto, perché se magari avesse aspettato qualch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
01 ottobre 2018 12:59
Toni: "Chiesa si è tuffato, ma è giovane e dobbiamo perdonarlo. Può capitare a chiunque" -
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Luca Toni, ex attaccante della Fiorentina e della Nazionale italiana, è intervenuto di fronte alle telecamere di Sky Sport: "Chiesa si è tuffato troppo presto, perché se magari avesse aspettato qualche secondo in più Toloi gli sarebbe finito addosso davvero. Ha cercato di fare questa giocata per farsi tamponare".

Prosegue con un pensiero personale: "Ho simulato anche io, soprattutto quando ero a inizio carriera".

E conclude sempre su Chiesa: "Federico è molto giovane, perdoniamolo. Può capitare, per una volta, di fare una cosa del genere

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