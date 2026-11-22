Tonfo Sassuolo col Genoa: I neroverdi rimangono a un punto dalla Fiorentina in classifica

Gli emiliani cadono per 0-2 contro il Genoa che vola in classifica

A Reggio Emilia il Sassuolo perde ancora, nonostante l'avvento di D'Aversa, col Genoa di De Rossi che vola al decimo posto a quota 16. Gli uomini in neroverde cadono per la sesta volta di fila e restano a 8 punti in piena zona retrocessione dietro ai viola che devono giocare a Monza domani. Il Genoa vince con la doppietta di Osmajic che chiude la pratica nei primi 45 minuti con gli emiliani che hanno provato a lungo a segnare senza riuscirci sia con Berardi che con Laurienté ma sempre con poca precisione. Il portiere ligure ha chiuso la porta più volte nella ripresa regalando una vittoria d'oro a De Rossi.