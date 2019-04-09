TMW: vicino il ritorno di Montella, stesse cifre promesse a Di Francesco. La durata del contratto...

La Fiorentina sta lavorando al ritorno di Vincenzo Montella. L'ex tecnico di Milan e Sampdoria andrebbe a percepire 1,5 milioni di euro, gli stessi promessi dal club a Eusebio Di Francesco. La differe...

A cura di Redazione Labaroviola 09 aprile 2019 19:49

MILAN, ITALY - APRIL 23: AC Milan coach Vincenzo Montella looks on before the Serie A match between AC Milan and Empoli FC at Stadio Giuseppe Meazza on April 23, 2017 in Milan, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

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