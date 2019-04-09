TMW: vicino il ritorno di Montella, stesse cifre promesse a Di Francesco. La durata del contratto...
La Fiorentina sta lavorando al ritorno di Vincenzo Montella. L'ex tecnico di Milan e Sampdoria andrebbe a percepire 1,5 milioni di euro, gli stessi promessi dal club a Eusebio Di Francesco. La differe...
A cura di Redazione Labaroviola
09 aprile 2019 19:49
La Fiorentina sta lavorando al ritorno di Vincenzo Montella. L'ex tecnico di Milan e Sampdoria andrebbe a percepire 1,5 milioni di euro, gli stessi promessi dal club a Eusebio Di Francesco. La differenza è che Di Francesco avrebbe firmato un contratto triennale, mentre l'accordo con Montella sarebbe di diciotto o trenta mesi.
Fonte: Tuttomercatoweb