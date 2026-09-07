TMW, Vanoli riparte dal 4-3-3: Fagioli, Ranieri e Dodo pronti al rilancio dopo l'esonero di Grosso

Le novità tattiche con l'arrivo di Paolo Vanoli

Dopo l'esonero di Fabio Grosso, la Fiorentina punta sul ritorno di Paolo Vanoli, già arrivato al Viola Park per completare gli ultimi dettagli prima di rimettersi al lavoro. Si ripartirà dunque da chi conosce già a fondo l'ambiente, con l'obiettivo di dare la scossa necessaria a uscire da questo momento di difficoltà. Nel frattempo, la società riflette sulla nuova impostazione tattica per il prosieguo della stagione.Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Vanoli potrebbe confermare il 4-3-3, modulo già adottato da Grosso nelle prime tre giornate di campionato. È la strada più logica, considerata anche l'ampia disponibilità di esterni arrivati negli ultimi giorni di mercato. La vera novità riguarda però i giocatori finiti ai margini con l'ex allenatore del Sassuolo: Nicolò Fagioli tornerà protagonista, forte del rilancio vissuto proprio con Vanoli nella scorsa stagione. Sarà l'ex centrocampista della Juventus a fare da equilibratore della squadra, partendo favorito nel ballottaggio con il nuovo arrivato Oulai.Un rilancio importante attende anche Luca Ranieri, pure lui scivolato nelle retrovie con la precedente gestione. Vanoli lo considera un profilo affidabile e il difensore è pronto a scalare le gerarchie, complici le difficoltà di inserimento dei nuovi acquisti Dragusin e Viery. Infine, tra i possibili beneficiari del cambio in panchina c'è Dodo: rimasto a Firenze dopo la sessione estiva, il terzino brasiliano punta a ritrovare la miglior condizione con il ritorno del tecnico.