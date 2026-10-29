TMW: "Spalletti resta alla guida della Juventus, ma da domani squadra in ritiro alla Continassa"
La Juventus sceglie la 𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔 𝗗𝗨𝗥𝗔 dopo il pesante 2-0 incassato sul campo del Genoa, terza sconfitta nelle prime nove giornate di campionato. Su richiesta dello stesso Spalletti e con la piena condivisione della società
La Juventus sceglie la 𝗟𝗜𝗡𝗘𝗔 𝗗𝗨𝗥𝗔 dopo il pesante 2-0 incassato sul campo del Genoa, terza sconfitta nelle prime nove giornate di campionato. Su richiesta dello stesso Spalletti e con la piena condivisione della società, da domani la Juventus resterà al JTC della Continassa per preparare la partita di domenica sera contro il Napoli. La società, dunque, per il momento, non cambia allenatore. Il prossimo verdetto arriverà dal campo e l'appuntamento di domenica contro il Napoli all'Allianz Stadium assume inevitabilmente un peso enorme. Lo scrive Tuttomercatoweb.