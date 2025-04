TMW sicuro: “La Fiorentina riscatterà Fagioli a fine stagione, è al centro dei piani futuri del club”

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, Nicolò Fagioli rappresenta non solo una pedina importante per il presente della Fiorentina, ma anche un elemento centrale nei piani futuri del club viola:

“Nicolò Fagioli fa parte del presente della Fiorentina e, nei piani del club, anche del futuro prossimo. Il nome del centrocampista italiano nei giorni scorsi è tornato suo malgrado a campeggiare sulle prime pagine nazionali e nelle aperture dei telegiornali, e in tal senso è stato già lo stesso Fagioli a chiedere di avere un trattamento più rispettoso; “Ormai non è certo una novità: senza alcun vittimismo, ho passato un periodo buio, ho sofferto di una brutta patologia e questa non è assolutamente una giustificazione. Ma vedere ora tutto questo accanimento mediatico mi sta facendo rivivere quei fantasmi. No, stavolta tutto questo non è giusto”, alcune delle sue parole sui social.

La Fiorentina comunque non ha dubbi e, secondo quanto appreso da TMW, prosegue per la sua strada e seguendo le sue idee, che prevedono il riscatto di Fagioli dalla Juventus al termine della stagione. Questo può avvenire tramite l’attivazione del riscatto obbligatorio (scatta in caso di qualificazione della Fiorentina alle coppe europee nella prossima annata) o semplicemente utilizzando il diritto d’acquisto che i toscani hanno in proprio favore.

Fagioli ha lasciato la Juventus per la Fiorentina con la formula del prestito oneroso da 2,5 milioni di euro con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione dei toscani alle coppe europee nella prossima stagione da 13,5 milioni di euro, con 3 milioni di possibili bonus e il 10% sulla futura rivendita”.