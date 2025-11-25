TMW scrive: “Fiorentina ottimista sul rinnovo di Fortini, l’attuale contratto scade nel 2027”

I[ futuro di Niccolò Fortini sarà, salvo sorprese, ancora alla Fiorentina. L’esterno classe 2006 quest’anno sta trovando ampio spazio nella rosa viola, specialmente nelle ultime settimane visto anche l’infortunio di Robin Gosens. La scorsa estate sono state tante le voci circolate intorno alla sua situazione, con parecchie squadre di Serie A (fra cui la Roma) che si erano interessate. La Fiorentina ha però sempre chiuso la porta alla sua partenza, col giocatore che oggi è entrato a tutti gli effetti nelle rotazioni della prima squadra.

E che proprio per questo anche a gennaio non si muoverà. La dimostrazione di fiducia da parte del club gigliato nei suoi confronti potrebbe essere presto rinnovata: dalle ultime raccolte da TMW, infatti, la Fiorentina e l’entourage del giocatore sono in stretto contatto per quel che riguarda il prolungamento, con le parti che hanno fatto passi avanti in questo senso anche nelle ultime ore. Al Viola Park si respira ottimismo, con l’attuale accordo in scadenza nel 2027 che sarà prolungato e adeguato economicamente.

Le parti, posta la reciproca volontà di trovare la quadra, proprio in queste settimane stanno discutendo sulla durata e sulla nuova scadenza. Nel momento in cui anche gli ultimi nodi saranno sciolti, arriverà anche la firma e la relativa ufficialità. Con Fortini che intanto prosegue nella sua crescita tecnica sul campo. Lo scrive Tuttomercatoweb