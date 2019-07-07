TMW, rottura totale tra Dragowski e la Fiorentina. Il portiere spinge per una cessione in Premier

Dragowski-Fiorentina, è rottura totale. Distanza al momento incolmabile tra domanda e offerta per il rinnovo contrattuale del portiere. Parti distanti e sirene inglesi importanti per Dragowski, che sp...

A cura di Redazione Labaroviola 07 luglio 2019 20:45

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski

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