Labaro Viola

TMW, rottura totale tra Dragowski e la Fiorentina. Il portiere spinge per una cessione in Premier

Dragowski-Fiorentina, è rottura totale. Distanza al momento incolmabile tra domanda e offerta per il rinnovo contrattuale del portiere. Parti distanti e sirene inglesi importanti per Dragowski, che sp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 20:45
TMW, rottura totale tra Dragowski e la Fiorentina. Il portiere spinge per una cessione in Premier - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Dragowski
News
Fiorentina
Dragowski
Condividi

Dragowski-Fiorentina, è rottura totale. Distanza al momento incolmabile tra domanda e offerta per il rinnovo contrattuale del portiere. Parti distanti e sirene inglesi importanti per Dragowski, che spinge per andare via e ha chiesto la cessione. Giorni caldi, la Premier chiama. E la Fiorentina non fa passi in avanti per andare incontro alle esigenze del calciatore. Il divorzio appare sempre più inevitabile...

 

 

Tuttomercatoweb.com

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok