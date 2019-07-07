TMW, rottura totale tra Dragowski e la Fiorentina. Il portiere spinge per una cessione in Premier
Dragowski-Fiorentina, è rottura totale. Distanza al momento incolmabile tra domanda e offerta per il rinnovo contrattuale del portiere. Parti distanti e sirene inglesi importanti per Dragowski, che sp...
A cura di Redazione Labaroviola
07 luglio 2019 20:45
Dragowski-Fiorentina, è rottura totale. Distanza al momento incolmabile tra domanda e offerta per il rinnovo contrattuale del portiere. Parti distanti e sirene inglesi importanti per Dragowski, che spinge per andare via e ha chiesto la cessione. Giorni caldi, la Premier chiama. E la Fiorentina non fa passi in avanti per andare incontro alle esigenze del calciatore. Il divorzio appare sempre più inevitabile...
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