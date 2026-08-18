TMW rivela: “Fortini sta seriamente valutando l’offerta che gli è stata presentata dall’Hull City”

L’esterno da tempo è in uscita, la soluzione è sempre più concreta

L’Hull City sta spingendo per Niccolò Fortini. L’esterno è in uscita dalla Fiorentina da tempo, che sta provando a trovare la quadra con il club di Premier League per il trasferimento del classe 2006. Secondo TMW, il calciatore sta valutando seriamente l’offerta che gli è stata presentata, con la soluzione che è sempre più concreta.