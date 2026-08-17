TMW riporta: " Zaniolo potrebbe lasciare Udine e su di lui ci sarebbe l'Ajax a titolo definitivo"

Il giocatore piace ai lancieri e potrebbe lasciare la Serie A

La telenovela di Nicolò Zaniolo non è finita, infatti il fantasista ex viola potrebbe lasciare Udine a breve nonostante il rinnovo fatto dopo un lungo tira e molla in cui il giocatore non si è nemmeno presentato in ritiro per giorni. Il giocatore ha attirato l'interesse dell'Ajax che lo vorrebbe dopo aver ceduto Godts al PSG per 55 milioni. Lo scrive TMW