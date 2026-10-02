TMW riporta: "Se non si trova l'accordo con Dodo, a gennaio la Fiorentina proverà a venderlo"

L'esterno brasiliano non fa parte del progetto viola

Alla vigilia della sosta per le Nazionali, con la Fiorentina già entrata nel vivo del campionato dopo una sessione di calciomercato estiva ricca di colpi di scena, una delle questioni più spinose in casa viola riguarda il futuro di Dodô. L'esterno brasiliano sembrava sul punto di salutare Firenze nei mesi scorsi; tuttavia, complice la mancanza di intese economiche ritenute idonee dal calciatore, le varie trattative non si sono concretizzate. Ciononostante, le prossime settimane potrebbero portare importanti novità sulla sua posizione.

In base a quanto riportato da Tuttomercatoweb, lo scenario rimane al momento in una fase di stallo. Il contratto di Dodô scadrà il 30 giugno 2027, ma attualmente non figura in agenda alcun vertice tra le parti per affrontare il tema del rinnovo. Sebbene si ipotizzasse un confronto durante la pausa di campionato, la discussione è stata rinviata a data da destinarsi. Per il terzino la sessione estiva è stata tutt'altro che semplice: prima le indiscrezioni su una probabile partenza, poi gli arrivi nel suo ruolo di João Mário e Jiménez, e infine i sondaggi di Olympiacos e Nottingham Forest, sfociati in un nulla di fatto. Rimasto a Firenze, il brasiliano è consapevole di dover lavorare con grande intensità per ritagliarsi nuovamente uno spazio da titolare.

Sullo sfondo resta comunque aperta la pianificazione strategica. I rapporti tra la dirigenza gigliata e l'entourage del giocatore, curato dall'agente Bertolucci, si mantengono distesi. Già prima della riapertura delle trattative era stato stipulato un patto d'onore: in caso di permanenza, si sarebbe cercata una soluzione d'intesa per tutelare sia le ambizioni dell'atleta sia le esigenze della società. Il momento decisivo potrebbe slittare alla sosta di novembre, prima della finestra invernale di mercato. In quell'occasione si valuterà se procedere a un prolungamento contrattuale — utile a pianificare con serenità il domani in vista di giugno — o se prendere strade diverse. Qualora non si giunga a un accordo, la Fiorentina proverà a cederlo a gennaio; un'operazione non priva di ostacoli, dato che molte pretendenti potrebbero preferire attendere la scadenza per ingaggiarlo a parametro zero.