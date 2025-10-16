TMW riporta: "Rabiot out per la sfida contro la Fiorentina. Lesione muscolare per il francese"

L’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore, quindi non sarà rischiato contro la viola

Notizia dell'ultim'ora in casa Milan: Il centrocampista francese dei rossoneri alza bandiera bianca e non riesce a recuperare dall'infortunio procurato in nazionale, quindi non ci sarà per la sfida di domenica sera a San Siro contro la Fiorentina. Il giocatore transalpino, quest'oggi, è stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro. L’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore, quindi non sarà rischiato contro la viola e sarà rivalutato tra una decina di giorni. Lo riporta Tuttomercatoweb