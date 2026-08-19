TMW riporta: "La Fiorentina ha detto no al sondaggio del Milan per Pongracic, il croato resta in viola"
Il giocatore croato rimarrà a disposizione di mister Grosso
A cura di Redazione Labaroviola
19 agosto 2026 11:18
Secondo quanto riportato da TMW, il Milan ha fatto un sondaggio per Pongracic dalla Fiorentina, ma i viola avrebbero già rifiutato perché il croato non è in vendita ed ha una valutazione non inferiore a 10 milioni. Salvo clamorosi cambiamenti, il difensore viola rimarrà a Firenze e farà parte del gruppo a disposizione di Grosso.