TMW riporta: "La Fiorentina ha detto no al sondaggio del Milan per Pongracic, il croato resta in viola"

Il giocatore croato rimarrà a disposizione di mister Grosso

Secondo quanto riportato da TMW, il Milan ha fatto un sondaggio per Pongracic dalla Fiorentina, ma i viola avrebbero già rifiutato perché il croato non è in vendita ed ha una valutazione non inferiore a 10 milioni. Salvo clamorosi cambiamenti, il difensore viola rimarrà a Firenze e farà parte del gruppo a disposizione di Grosso.