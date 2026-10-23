TMW riporta: "Joao Mario non convince, a gennaio potrebbe tornare alla Juventus in anticipo"
L'esterno viola non si è inserito nel gruppo di Vanoli
In vista della sessione invernale di calciomercato, la Fiorentina potrebbe essere protagonista anche sul fronte delle operazioni in uscita. Uno dei profili sotto osservazione è quello di João Mário, il cui destino a Firenze appare strettamente legato agli sviluppi sul rinnovo contrattuale di Dodô.
Possibile addio anticipato per João Mário
Come si legge su Tuttomercatoweb, qualora dovesse arrivare il prolungamento del terzino brasiliano, la società viola potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di interrompere prima del previsto il prestito del portoghese. In tal caso, il giocatore farebbe rientro alla Juventus già nel mese di gennaio.
Gli altri movimenti in difesa
La posizione di João Mário non è l'unica al vaglio della dirigenza. Anche il futuro di Marin Pongračić resta incerto e da valutare con attenzione, specialmente alla luce delle indiscrezioni che accostano al club gigliato il giovane difensore Tiago Gabriel di proprietà del Lecce.