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TMW riporta: "Joao Mario ai saluti, con Vanoli non ha praticamente giocato e può tornare a Torino"

L'esterno portoghese è rimasto quasi sempre in panchina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 ottobre 2026 14:26
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TMW riporta: "Joao Mario ai saluti, con Vanoli non ha praticamente giocato e può tornare a Torino" - Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Franchi, 05.09.2026, Fiorentina-Torino, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Juventus
Joao Mario
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L'esperienza alla Fiorentina di João Mário, sbarcato in Toscana durante la sessione estiva con ben altre aspettative e il ruolo di titolare designato, rischia di chiudersi anzitempo con un rientro a Torino tra le file della Juventus.

Da quando la panchina viola è stata affidata a Vanoli, infatti, il laterale portoghese è finito ai margini delle rotazioni. Dopo essere partito dal primo minuto in due delle prime tre uscite di campionato sotto la guida di Grosso, il calciatore ha collezionato quattro panchine consecutive, trovando spazio unicamente nei sedicesimi di Coppa Italia contro il Pisa. Anche nella recente sfida di San Siro è subentrato per una manciata di minuti, venendo però adattato fuori ruolo al posto di Njie

Nelle idee tattiche di Vanoli le gerarchie sembrano ormai definite: sulla corsia di destra la preferenza ricade su Dodô a supporto di Jiménez, mentre a sinistra il tecnico ha scelto spesso di schierare un centrale di ruolo come Viery in copertura di Valdepeñas.

Alla luce di questo scenario, per João Mário gli spazi si sono ridotti al lumicino. A meno di un'addio imminente di Dodô — ipotesi comunque difficile vista la vicinanza della scadenza contrattuale del brasiliano —, il futuro del portoghese sembra segnato dalla ricerca di una nuova destinazione, con il conseguente e momentaneo ritorno alla base bianconera. Lo scrive TMW

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