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TMW: "Prossima settimana decisiva per il rinnovo di Mandragora, contratto fino al 2028 a 1,8 milioni"

Si avvicina il contatto decisivo per il possibile rinnovo con la Fiorentina del centrocampista Rolando Mandragora (28 anni). Entrato nell'ultima stagione di contratto con i viola, il classe 1997 è in...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 settembre 2025 12:10
TMW: "Prossima settimana decisiva per il rinnovo di Mandragora, contratto fino al 2028 a 1,8 milioni" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Si avvicina il contatto decisivo per il possibile rinnovo con la Fiorentina del centrocampista Rolando Mandragora (28 anni). Entrato nell'ultima stagione di contratto con i viola, il classe 1997 è in aria di estendere il vincolo esistente e, secondo quanto appreso da Tuttomercatoweb.com, la prossima settimana è in programma l'incontro decisivo. Se tutto dovesse procedere bene, a quel punto Mandragora potrebbe mettere la firma su un nuovo contratto da 1,8 milioni di euro netti fino al 30 giugno del 2028 con la Fiorentina. L'attuale accordo tra i toscani e Mandragora, ricordiamo, scade sì al termine di questa stagione, ma al suo interno è previsto che scatti il rinnovo in automatico fino al 2026 al raggiungimento di 25 presenze da titolare. Lo scrive Tuttomercatoweb

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