Modena vicino a Fabio Ponsi, talentuoso difensore classe 2001 della Fiorentina. Come infatti raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il club gialloblù è adesso ai dettagli con la società toscana per prelevare a titolo definitivo il calciatore, ma è anche vigile sul mercato in uscita.

