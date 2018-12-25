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TMW: per Dragowski offerta dalla Turchia. La Fiorentina in estate però vorrebbe...

La Fiorentina ha aperto a una possibile cessione di Bartomej Dragowski, estremo difensore polacco, secondo di Alban Lafont. Il portiere ha mercato in Turchia ed è arrivata un'offerta da parte del Kasi...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 dicembre 2018 12:04
TMW: per Dragowski offerta dalla Turchia. La Fiorentina in estate però vorrebbe... - Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski
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La Fiorentina ha aperto a una possibile cessione di Bartomej Dragowski, estremo difensore polacco, secondo di Alban Lafont. Il portiere ha mercato in Turchia ed è arrivata un'offerta da parte del Kasimpasa per il prestito con diritto di riscatto. I viola però vorrebbero mantenere i diritti federali anche in estate, preferendo un prestito secco.

Fonte: Tuttomercatoweb

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