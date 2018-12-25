TMW: per Dragowski offerta dalla Turchia. La Fiorentina in estate però vorrebbe...
La Fiorentina ha aperto a una possibile cessione di Bartomej Dragowski, estremo difensore polacco, secondo di Alban Lafont. Il portiere ha mercato in Turchia ed è arrivata un'offerta da parte del Kasi...
A cura di Redazione Labaroviola
25 dicembre 2018 12:04
La Fiorentina ha aperto a una possibile cessione di Bartomej Dragowski, estremo difensore polacco, secondo di Alban Lafont. Il portiere ha mercato in Turchia ed è arrivata un'offerta da parte del Kasimpasa per il prestito con diritto di riscatto. I viola però vorrebbero mantenere i diritti federali anche in estate, preferendo un prestito secco.
Fonte: Tuttomercatoweb