TMW: per Dragowski offerta dalla Turchia. La Fiorentina in estate però vorrebbe...

La Fiorentina ha aperto a una possibile cessione di Bartomej Dragowski, estremo difensore polacco, secondo di Alban Lafont. Il portiere ha mercato in Turchia ed è arrivata un'offerta da parte del Kasi...

A cura di Redazione Labaroviola 25 dicembre 2018 12:04

Roma, Stadio Olimpico, 07.10.2018, Lazio-Fiorentina, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Dragowski

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