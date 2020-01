Resta caldo il nome di Patrick Cutrone per la Fiorentina. Il club viola, alla ricerca di un attaccante in questa finestra invernale che possa integrare un reparto in difficoltà, ci sta infatti provando col Wolverhampton. Al momento, però, sembra chiara la linea su cui impostare la formula – prestito per un anno e mezzo e diritto di riscatto -, ma non collimano ancora le cifre per un eventuale trasferimento dalla Premier a Firenze.

Fonte: Tuttomercatoweb