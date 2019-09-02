TMW, Pedro è atterrato a Roma, ora visite mediche poi viaggerà verso Firenze per la firma

L'attaccante brasiliano Pedro Guilherme Abreu dos Santos è arrivato pochi minuti fa all'aeroporto di Fiumicino. L'ex ormai giocatore del Fluminense è stato acquistato dalla Fiorentina per una cifra ch...

L'attaccante brasiliano Pedro Guilherme Abreu dos Santos è arrivato pochi minuti fa all'aeroporto di Fiumicino. L'ex ormai giocatore del Fluminense è stato acquistato dalla Fiorentina per una cifra che si aggira tra i 13/14 milioni di euro. Il giocatore appena atterrato a Roma, svolgerà le visite mediche al Gemelli e poi si dirigerà alla volta di Firenze dove metterà la firma sul contratto e si legherà alla sua nuova squadra.

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