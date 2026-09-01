TMW: "Offerta da 2,5 milioni della Fiorentina a Brozovic, ma ha rifiutato. C'è la controproposta"

Idea Brozovic per la Fiorentina

Con la partenza di Rolando Mandragora in direzione Torino, la Fiorentina potrebbe pescare dal mercato degli svincolati. L'idea delle ultime ore porta a Marcelo Brozovic, centrocampista attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Al-Nassr. Secondo quanto riportato da Andrea Losapio, giornalista di Tuttomercatoweb, il club viola avrebbe presentato un'offerta da 2,5 milioni di euro per l'ex Inter. Il giocatore avrebbe però rifiutato la proposta, chiedendo un ingaggio più alto.



La trattativa, tuttavia, non sarebbe da considerarsi chiusa. Gli agenti di Brozovic avrebbero infatti presentato una controproposta alla Fiorentina, mantenendo vivi i contatti tra le parti. Nel frattempo, l'Al-Ittihad -sarebbe disposto a offrirgli uno stipendio decisamente più alto, ma il centrocampista vorrebbe tornare in Italia. Una situazione da monitorare, anche dopo la deadline.