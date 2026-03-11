TMW: “Nella rifinitura della Fiorentina assenti per infortunio Kean e Pongracic. Presenti molti primavera”

È iniziata poco fa la rifinitura della Fiorentina in vista della partita contro il Rakow in Conference League, come riporta TMW: Nel gruppo a disposizione di Vanoli sceso sui terreni di gioco del Viola Park per la consueta seduta aperta ai media, assenti gli infortunati Kean e Pongracic, quest’ultimo uscito dolorante dalla sfida contro il Parma ma che avrebbe comunque saltato l’impegno in Europa per una squalifica rimediata contro lo Jagiellonia. II croato sta svolgendo un lavoro individuale programmato, stesso lavorò sarà fatto anche da Brescianini e Rugani. Aggregati anche alla prima squadra anche diversi ragazzi della Primavera, tra cui Keita, Puzzoli, Trapani, Braschi, Bonanno, Sadotti e Montenegro, oltre che il portiere della formazione Under 18 gigliata Magalotti.