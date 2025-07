TMW: “Mandragora ha dato priorità alla Fiorentina, a breve l’incontro per il rinnovo del contratto”

Continua a tenere banco la questione riguardante Rolando Mandragora in casa Fiorentina. Secondo quanto raccolto da TMW, questa sarà la settimana chiave per capire qualcosa di più sul futuro del centrocampista. Il club viola non ha ancora fissato un incontro con l’entourage del classe ’97, ma lo farà a breve perché l’ex Juventus è tornato dalle ferie e tutto è apparecchiato perché la questione rinnovo venga affrontata. Il suo contratto infatti scadrà nel 2026, malgrado al suo interno ci sia un’opzione per estenderlo di un altro anno, subordinata al raggiungimento di 25 presenze da almeno 45 minuti.

È bene ribadire come la priorità del calciatore sia quella di prolungare la sua permanenza in Toscana, anche perché si trova benissimo a Firenze e la stessa cosa vale per la sua famiglia. L’interesse del Real Betis, seguito ai sondaggi di molte società italiane, non ha cambiato niente, ma è difficile ipotizzare scenari prima di un faccia a faccia con Daniele Pradè e gli altri uomini mercato. La Fiorentina ha rispedito al mittente l’offerta degli spagnoli, che non è da escludere possano rilanciare. Pioli è stato molto chiaro con i dirigenti e ha fatto sapere che considera Mandragora centrale nel suo progetto e quindi tutto lascia pensare a un lieto fine di questa vicenda. Nei prossimi giorni ci saranno sicuramente ulteriori novità. Lo scrive Tuttomercatoweb