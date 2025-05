TMW: “La Juventus su Cremaschi dell’Inter Miami, sulle sue tracce c’è anche la Fiorentina”

Nuovo nome per il mercato della Juventus. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri starebbero seguendo con attenzione Benjamin Cremaschi. Statunitense di origini argentine – ha giocato nell’under 20 dell’Albiceleste, per poi scegliere la nazionale a stelle e strisce -, ha anche passaporto italiano e gioca con Messi nell’Inter Miami, la società in cui è cresciuto.

Le caratteristiche. Centrocampista con buona tecnica, è una mezzala di quantità e qualità, con le potenzialità di diventare un giocatore box to box. Classe 2005, in linea con i parametri del club bianconero per un nuovo corso giovane, è valutato dalla società americana sopra ai 10 milioni di euro. Sarà un osservato speciale nel prossimo Mondiale per club, a cui parteciperanno sia la società bianconera che il club della Florida.

Non c’è solo la Juventus. Non è la prima volta che Cremaschi, complici anche le sue origini, viene accostato al mercato italiano. Nei mesi scorsi sulle sue tracce si è segnalata anche la Fiorentina, ma pure il Venezia – sempre attento al mercato americano – ha chiesto informazioni. A proposito della valutazione della società di Miami: a settembre è arrivato il rinnovo del contratto, fino al 2027. Un fattore che può aiutare l’Inter americana a mantenere alte le pretese, ma la Juve e gli altri club interessati (sirene anche da LaLiga spagnola, riporta il quotidiano piemontese) mirano ad abbassare la richiesta. Lo scrive Tuttomercatoweb